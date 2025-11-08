"Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir
- 08 noyabr, 2025
- 06:17
Donald Trampın administrasiyasının xahişi ilə ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əlavə Ərzaq Yardımı Proqramı (ƏƏYP) çərçivəsində verilən ərzaq talonları üzrə noyabr ayı üçün tam müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarının icrasını təcili qaydada həyata keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri məlumat yayıb.
"ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu gün daha sonra Əlavə Ərzaq Yardımı Proqramı üçün vəsaitin ayrılması ilə bağlı zəruri prosesləri tamamlayacaq", – məlumatda qeyd olunub.
Bu məqsədlə vəsaitin bir hissəsi ölkənin fövqəladə fondundan ayrılacaq. Təxminən 42 milyon amerikalıya yardım göstərilməsini nəzərdə tutan bu qərar bütün ştatlara göndərilib.
"Politico": Trampın ofisi ƏƏYP üzrə müavinətlərin ödənilməsi barədə qərar üzərində işləyir
02:24