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    Полицию в Хельсинки перевели на усиленный режим

    Финские правоохранители опасаются митингов мигрантов в центре города

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Полиция столицы Финляндии приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространяемыми среди мигрантов призывами собраться в центре города, усилено патрулирование улиц, но ситуация спокойная, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    Как сообщила в субботу вечером пресс-служба полиции Хельсинки в твиттере, "в центре города ситуация спокойная и ничего исключительного не происходит".

    Как сообщил в пятницу вечером порталу телерадиовещания YLE представитель столичной полиции Юха Лааксонен, по центрам для беженцев распространяются призывы собраться в субботу в Хельсинки у железнодорожного вокзала в центре города.

    "Возможно, что что-то действительно готовится, но не исключено, что это просто слухи", - сказал Лааксонен.

    Полицейские побывали в центрах для беженцев и предостерегли их обитателей, что в любом случае силы стражей правопорядка будут в готовности к пресечению беспорядков.

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