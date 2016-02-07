Полицию в Хельсинки перевели на усиленный режим

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Полиция столицы Финляндии приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространяемыми среди мигрантов призывами собраться в центре города, усилено патрулирование улиц, но ситуация спокойная, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщила в субботу вечером пресс-служба полиции Хельсинки в твиттере, "в центре города ситуация спокойная и ничего исключительного не происходит".

Как сообщил в пятницу вечером порталу телерадиовещания YLE представитель столичной полиции Юха Лааксонен, по центрам для беженцев распространяются призывы собраться в субботу в Хельсинки у железнодорожного вокзала в центре города.

"Возможно, что что-то действительно готовится, но не исключено, что это просто слухи", - сказал Лааксонен.

Полицейские побывали в центрах для беженцев и предостерегли их обитателей, что в любом случае силы стражей правопорядка будут в готовности к пресечению беспорядков.