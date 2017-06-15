Полиция Вашингтона выдвинет обвинения в отношении 12 сотрудников охраны Эрдогана

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Полиция американской столицы намерена выдвинуть обвинения в отношении 12 сотрудников охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство AP со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По их сведениям, соответствующие заявления будут сделаны на пресс-конференции с участием мэра города и шефа полиции. Стражи порядка предъявят обвинения, в частности, семи сотрудникам охраны Эрдогана в уголовных преступлениях, а пятерым - в менее тяжких правонарушениях. Однако служба охраны вернулась в Турцию вместе с президентом. Ее сотрудникам может угрожать арест, если они вновь посетят США.

Во время беспорядков в мае стражи порядка задержали двоих охранников Эрдогана, но позже отпустили их. Вашингтонская полиция установила личности 34 из 42 человек, которые участвовали в стычках. В ближайшее время их должны арестовать, отмечает агентство.