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    Полиция разогнала митингующих в центре Бейрута

    Они начали штурмовать резиденцию Совета министров

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В ливанской столице в ходе антиправительственной демонстрации начались массовые беспорядки.

    Как передает Report, протестующие начали штурмовать резиденцию Совета министров.

    Силы полиции вытеснили митингующих с площади, несколько человек были задержаны.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Бейруте около 50 человек пострадали в протестах. В течение нескольких месяцев власти страны не могли решить территориальный спор об утилизации столичных отходов, что вылилось в антиправительственные протесты.

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