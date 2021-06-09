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Полиция провела обыск в доме напавшего на президента Франции

Полиция провела обыск в доме напавшего на президента Франции Французские полицейские провели обыск в доме напавшего на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром.
Другие страны
9 июня 2021 г. 06:47
Полиция провела обыск в доме напавшего на президента Франции

Французские полицейские провели обыск в доме напавшего на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в департамент Дром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

"В доме подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей из-за умышленного проявления насилия в адрес лица, наделенного властью, прошел обыск", - сообщил телеканал.

Приятель подозреваемого в эфире BFM отметил, что очень удивлен таким поступком своего знакомого. "Если бы мне сказали, что Дамьен может ударить президента, я бы ответил, что это неправда", - отметил он, добавив, что его друг - "спокойный человек".

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Версия на азербайджанском языке Makrona sillə vuran şəxsin evində axtarış aparılıb

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