Полиция Парижа снимает оцепление у подвергшегося атаке комиссариата

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Французская полиция снимает оцепление в районе подвергшегося нападению комиссариата в 18 округе Парижа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время заблокированными остаются лишь подходы к комиссариату - движение транспорта на большинстве улиц восстановлено, магазины вновь открылись, поезда метро ходят с увеличенным интервалом.

Личность нападавшего пока не установлена, документов при нем не было. Расследование ведет прокуратура Парижа.

В четверг в годовщину нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo мужчина, вооруженный большим ножом или мачете и похожим на "пояс смертника" предметом, с криком "Аллах Акбар" попытался ворваться в здание комиссариата полиции в 18 округе Парижа и был застрелен полицейскими. По предварительной информации, "взрывчатка" оказалась муляжом - под курткой нападавшего был скотчем примотан некий сверток, из которого торчали провода.