​Полиция Алжира задержала 108 участников демонстраций

Полиция Алжира задержала 108 человек в столице во время массовых демонстраций в пятницу, которые переросли в столкновения, как передает Report со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении МВД.

"На настоящий момент задержано 108 человек", - говорится в документе.

Со стороны полиции пострадало 27 человек, четверо сотрудников получили серьезные ранения. "Они пострадали от ударов камнями и острыми предметами", - говорится в документе. Также было повреждено несколько автомобилей полиции.

Изначально демонстрации проходили в спокойной обстановке, однако в середине дня на площади Оден в столице произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, демонстранты ответили камнями. Позже столкновения возобновились на площади перед Главпочтамтом. Полиции удалось рассеять наиболее агрессивных участников протестов.