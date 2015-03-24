​Подробности крушения Airbus A320 во Франции

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Самолет А320 компании Germanwings ("дочка" авиакомпании Lufthansa) потерял связь с французскими диспетчерами на высоте примерно 6 тыс футов.

Как передает Report, об этом заявил представитель авиакомпании Томас Винкельманн во вторник в Кельне на пресс-конференции.

"Самолет после набора высоты в течение минуты находился на высоте 13 тыс. метров, а затем начал снижаться. При этом у диспетчера не было запрошено разрешение на снижение", - сказал он. В авиакомпании сообщили, что "контакт с французским радаром и французскими диспетчерами был прерван в 10:53 на высоте около 6 тыс. футов".

После этого лайнер потерпел катастрофу. По уточненным данным, снижение самолета продолжалось восемь минут.

По словам Т.Винкельманна, авиакомпания располагает противоречивой информацией относительного того, был ли подан сигнал бедствия с борта А-320.

Представитель авиакомпании также отметил, что "причины катастрофы будут прояснять эксперты совместно с официальными органами, а также с производителем Airbus". Т.Винкельманн сообщил, что капитан пассажирского самолета А-320 провел более 6 тыс. часов, пилотируя самолет этой модели.

"Что касается капитана воздушного судна, то он более 10 лет работал в Lufthansa и Germanwings и до сих пор налетал более 6 тыс. часов на этой модели Airbus", - сказал он.

Как отметил представитель Germanwings, самолет А-320 был поставлен компанией Airbus авиакомпании Lufthansa в 1991 году. Последняя плановая проверка самолета была проведена накануне в Дюссельдорфе техническим персоналом Lufthansa.

Как сообщалось, пассажирский самолет А-320 авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился во вторник в гористой местности на юге Франции. На борту лайнера находились 144 пассажира, включая двух младенцев, и шесть членов экипажа - двое пилотов и четверо стюардов и стюардесс.