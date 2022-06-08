Подоляк: ЕС без объяснения причин ослабил шестой пакет санкций против России.

Украина выражает недовольство тем, что ЕС без объяснения причин ослабил шестой пакет санкций против России.

Украина выражает недовольство тем, что ЕС без объяснения причин ослабил шестой пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке российских облачных сервисов в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщение, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях", - отметил он.

По словам Подоляка, пока нет никаких уточнений или объяснений от официальных лиц.

"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - подчеркнул советник руководителя ОП.

6 июня издание Politico написало, что США не ослабят санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов в Черном море. Издание напоминает, что Путин недавно заявлял, что РФ ослабит блокаду украинских портов, в обмен на снятие Западом экономических санкций с Москвы.