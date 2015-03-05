Почти 200 боевиков добровольно сложили оружие в сирийском Алеппо

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В городе Алеппо на севере Сирии 196 мятежников добровольно сложили оружие и вернулись к мирной жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, член комиссии по национальному примирению Али Хадж Кальбун сказал, что "все сдавшиеся властям боевики были отпущены сегодня на свободу".

По его словам, это уже восьмая по счету группа бывших членов орудующих в городе вооруженных группировок, которые "решили воспользоваться предоставленной возможностью и прошли необходимую проверку в правоохранительных органах". Кальбун напомнил, что президент САР Башар Асад в своей инаугурационной речи 16 июля 2014 года указал на важность расширения опыта локальных примирений. В Алеппо, отметил он, "становится все больше мест, где боевики предпочитают прекратить сопротивление армии и оставляют позиции".

"Этот процесс стал быстро набирать обороты после наступления войск к северу от Алеппо, ему способствовало также прибытие в город миссии спецпредставителя генсека ООН Стаффана де Мистуры", - подчеркнул Кальбун.

По сведениям газеты "Аль-Ватан", группу экспертов возглавляет глава дамасского бюро спецпредставителя ООН Хавля Матар, которая уже встретилась с губернатором Алеппо Мухаммедом Олаби и вступила в контакты с активистами гражданских обществ. Перед ней стоит задача подготовить почву для локального перемирия в северной столице Сирии, что позволит доставить туда гуманитарную помощь.