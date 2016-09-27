Победу в первых теледебатах одержала Клинтон, считают 62% опрошенных

Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США от демократической партии одержала победу в первых теледебатах с кандидатом Республиканской партии Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на итоги опроса, проведенного сразу после завершения дебатов в Университете Хофстра (штат Нью-Йорк). Согласно этим итогам, Клинтон сочли победителем 62% опрошенных, а Трампа - 27%.

В то же время, представляя результаты опроса, ведущий программы CNN отметил, что "целевая аудитория, в которой проводился опрос, состояла на 41% из сторонников Демократической партии и на 26% - из сторонников Республиканской партии".