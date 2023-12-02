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По меньшей мере 61 журналист погиб в Газе с момента эскалации конфликта

По меньшей мере 61 журналист погиб в Газе с момента эскалации конфликта Минимум 61 журналист погиб в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 05:22
По меньшей мере 61 журналист погиб в Газе с момента эскалации конфликта

Минимум 61 журналист погиб в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщил Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 1 декабря расследование комитета показало, что по меньшей мере 61 журналист и работник СМИ оказались среди более чем 16 тыс. убитых с начала конфликта 7 октября", - говорится в заявлении. Отмечается, что журналисты также сталкиваются с преследованием, задержаниями и другими препятствиями в своей работе.

"Израильские силы заявили информационным агентствам, что не могут гарантировать безопасность журналистов, работающих в секторе Газа, где возобновились военные действия после 7 дней перемирия", - указывается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın Şərqdə münaqişə kəskinləşəndən bəri azı 61 jurnalist həlak olub

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