По меньшей мере 23 человека погибли при падении автобуса в реку в Пакистане

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 23 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса на горной дороге в районе города Музаффарабад в контролируемой Пакистаном части Кашмира.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление местных властей.

По данным, автобус упал в реку с высоты 100 метров, сообщило. "В результате инцидента как минимум 23 человека погибли и трое пострадали", - заявил агентству местный чиновник. Он отметил, что пока удалось обнаружить только три тела, так как остальные унесло течением реки.

"Мы считаем, что все они погибли, так как не было никаких шансов выжить", - заключил он.