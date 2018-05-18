Пхеньян пригрозил полностью заморозить диалог с Сеулом

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ КНДР указала на возможность замораживания диалога с Республикой Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал председатель Комитета по мирному объединению родины КНДР Ли Сон Гвон.

В интервью агентству ЦТАКон сказал, что до тех пор, пока ситуация, которая привела к отмене межкорейских переговоров на высоком уровне, не разрешится, "будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима".

Представитель Пхеньяна подверг Сеул критике за участие в совместных с США военных маневрах, отметив, что Юг поддерживает позицию Вашингтона, которая сводится к необходимости продолжать максимальное давление на Север до его полной денуклеаризации. Комментируя предложение южнокорейской стороны обсудить проблему учений, Ли Сон Гвон назвал его "верхом бесстыдства, направленным на придание репетиции вторжения в КНДР статуса допустимых действий".

The Chosun Ilbo отмечает, что КНДР таким образом пытается добиться сокращения масштабов южнокорейско-американских военных маневров, а также повлиять на США в вопросе определения способа денуклеаризации.