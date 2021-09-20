Pfizer объявил о положительных результатах испытаний вакцины у детей 5-11 лет

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, сообщила о положительных результатах клинических испытаний препарата среди детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, сообщила о положительных результатах клинических испытаний препарата среди детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном cегодня совместном заявлении компаний.

"Pfizer и BioNTech объявили сегодня результаты исследования фазы 2/3, демонстрирующие благоприятный профиль безопасности и устойчивые реакции нейтрализующих антител у детей в возрасте от 5 до 11 лет с использованием двух доз [вакцины] по 10 мкг, вводимых с интервалом в 21 день, что меньше дозы 30 мкг, применяемой для лиц 12 лет и старше", - подчеркивается в заявлении.

При этом указывается, что титр антител у участников, получивших дозы объемом 10 мкг, был сопоставим с тем, что отмечался в возрастной группе от 16 до 25 лет, иммунизированных дозами объемом 30 мкг.

Вместе с тем уточняется, что доза 10 мкг была тщательно подобрана как предпочтительная с точки зрения безопасности, переносимости и иммуногенности у детей от 5 до 11 лет. Полученные результаты основываются на исследовании фазы 2/3, в котором приняли участие 2 268 детей в возрасте от пяти до 11 лет. Вакцина, как заверили компании, продемонстрировала сильную иммуногенность среди детей через месяц после введения второй инъекции. Кроме того, у участников наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами, которые в целом соответствовали тем, что проявлялись у лиц в возрасте от 16 до 25 лет.