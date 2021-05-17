Петушиные бои в Мексике закончились стрельбой, есть погибшие

Во время перестрелки в городе Акапулько в юго-западном мексиканском штате Герреро погибли два человека, в том числе беременная местная жительница

Во время перестрелки в городе Акапулько в юго-западном мексиканском штате Герреро погибли два человека, в том числе беременная местная жительница.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, стрельба произошла в доме, где проходили нелегальные петушиные бои. Возможные причины произошедшего не указываются. Нападавшие скрылись с места преступления.

По словам представителей прокуратуры, местные жители не хотят сотрудничать со следствием.

Город Акапулько по итогам 2020 года занял 18-е место в списке 50 самых опасных крупных населенных пунктов в мире.