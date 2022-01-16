Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые

Иорданский офицер погиб, еще трое военных получили ранения при перестрелке с контрабандистами на границе с Сирией.
Как передает Report со ссылкой на иорданское агентство
"Капитан Мухаммед Ясин Муса аль-Худайрат был убит и три человека ранены в вооруженном столкновении с контрабандистами в воскресенье на рассвете на одном из северо-восточных участков границы", - отметило главное командование.
По его информации, после перестрелки контрабандисты скрылись на территории Сирии, оставив на месте столкновения много наркотиков.