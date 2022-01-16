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Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые

Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые Иорданский офицер погиб, еще трое военных получили ранения при перестрелке с контрабандистами на границе с Сирией.
Другие страны
16 января 2022 г. 20:32
Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые

Иорданский офицер погиб, еще трое военных получили ранения при перестрелке с контрабандистами на границе с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на иорданское агентство PETRA, об этом говорится в сообщении главного командования вооруженных сил страны.

"Капитан Мухаммед Ясин Муса аль-Худайрат был убит и три человека ранены в вооруженном столкновении с контрабандистами в воскресенье на рассвете на одном из северо-восточных участков границы", - отметило главное командование.

По его информации, после перестрелки контрабандисты скрылись на территории Сирии, оставив на месте столкновения много наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке Suriya-İordaniya sərhədində atışma olub, ölən və yaralananlar var

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