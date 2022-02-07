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Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся завтра

Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся завтра Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля,.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 14:03
Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся завтра

Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля,.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

"После небольшого перерыва восьмой раунд переговоров в Вене в рамках СВПД возобновится завтра, во вторник 8 февраля", - говорится в письменном заявлении Стано.

По его данным, участники переговоров после проведенных в своих столицах консультаций продолжат обсуждение возможного возвращения США в "иранскую сделку", а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

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