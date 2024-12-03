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Пентагон: Военные США задействовали канал связи с РФ по Сирии

Пентагон: Военные США задействовали канал связи с РФ по Сирии Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 06:18
Пентагон: Военные США задействовали канал связи с РФ по Сирии

Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

"Как я понимаю, командующий Совместной объединенной оперативной группой - операцией "Непоколебимая решимость" использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то обстоятельство, что наши силы в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу", - ответил он на вопрос о том, были ли контакты между Россией и США по каналу связи в военной сфере относительно Сирии из-за вылазки террористов в этой стране.

"Я не стану вдаваться в подробности относительно этих контактов, лишь отмечу, что у нас есть этот механизм связи для предотвращения потенциальных просчетов. И, опять же, мы продолжим поддерживать связь с другими странами в регионе по мере дальнейшего наблюдения за развитием ситуации", - добавил Райдер.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате продолжительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Ряд СМИ утверждали, что сирийская армия не смогла оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что правительственные силы в некоторых местах оказались "почти разгромлены".

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