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Пентагон: В США с апреля 2022 года прошли обучение свыше 3 тыс. украинских военных

Пентагон: В США с апреля 2022 года прошли обучение свыше 3 тыс. украинских военных США обучили 3,1 тыс. украинских военных с апреля прошлого года.
Другие страны
6 января 2023 г. 09:39
Пентагон: В США с апреля 2022 года прошли обучение свыше 3 тыс. украинских военных

США обучили 3,1 тыс. украинских военных с апреля прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер в ходе пресс-конференции.

По его оценке, в общей сложности были подготовлены 12 тыс. человек.

"Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тыс. человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - сказал Райдер.

По его словам, через пару недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут обучаться около 500 человек.

Представитель Пентагона рассказал, что сейчас изучаются варианты подготовки украинцев для использования системы Patriot. По его словам, вероятно, обучение будет проходить на территории США, за рубежом или будет "совмещение этих двух вариантов".

США сегодня, 6 января, объявят новый военный пакет помощи Украине. По информации СМИ, его сумма составит рекордные 2,85 млрд долларов.

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Версия на английском языке Pentagon says US has trained approximately 3,100 Ukrainians so far since April

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