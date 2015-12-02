Пентагон: США готовы сотрудничать с Россией, поддерживая при этом союзников в Европе

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ США готовы сотрудничать с Россией, в том числе, по вопросу выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но при этом Вашингтон продолжит помогать своим союзникам по НАТО. Об этом во заявил старший помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Брайан Маккеон, выступая на слушаниях в Конгрессе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В целом, мы предпримем необходимые шаги с целью наращивания возможностей США и НАТО", - сказал Маккеон, добавив, что речь также идет о планах "по сдерживанию российского дестабилизирующего влияния". США при этом "оставляют открытыми двери для сотрудничества, если россияне того пожелают".

"Мы не вернемся к стратегии "холодной войны", размещая сотни тысяч солдат в Европе. Мы также полагаем, что нам не нужно и мы не должны возвращаться в мир, в котором каждое действие России вызывает прямую и аналогичную реакцию с нашей стороны", - добавил Маккеон, выступая на слушаниях, посвященных соблюдению ДРСМД.