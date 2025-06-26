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Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы США с Мексикой

Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы США с Мексикой Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой.
Другие страны
26 июня 2025 г. 16:00
Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы США с Мексикой

Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ВВС страны и неназванного американского чиновника.

"Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой", - говорится в материале телеканала.

Военные, работающие в буферных зонах, не выполняют правоохранительные функции, но могут временно задерживать нарушителей до тех пор, пока их не передадут сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP).

Таким образом, количество так называемых зон национальной обороны, где военные США могут временно задерживать нелегальных мигрантов за нарушение границ, увеличивается до четырех.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon ABŞ-Meksika sərhədi boyunca daha iki hərbi bufer zonası yaradacaq

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