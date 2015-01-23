Пентагон повышает меры безопасности на базах в Европе

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Пентагон распорядился повысить уровень безопасности на своих объектах по всей Европе, заявил на пресс-конференции министр обороны США Чак Хейгл, связав это с новыми вызовами после террористической атаки во Франции.

"Пентагон говорит о более пристальном внимании к отдельным мерам, дополнительной защите войск, проверке лиц прибывающих на базы", - пояснил Хэйгл.

По его словам, реальной угрозы войскам в Европе не было, но необходимо в любом случае принять превентивные меры, передает Report со ссылкой на РИА Новости.