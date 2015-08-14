Пентагон не планирует проводить наземные операции против ИГ в Ираке

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Пентагон не планирует направлять в Ирак войска для наземных операций против террористической группировки "Исламское государство", сообщила агентству Sputnik представитель военного ведомства коммодор Элисса Смит.

Уходящий в отставку начальник штаба сухопутных сил США генерал армии Рей Одиерно ранее не исключил, что для борьбы с ИГ в будущем потребуется отправка в Ирак военнослужащих США.

"Мы давно говорили, что введение войск США в Ирак — это не решение проблемы. Там должны действовать местные силы, должно быть политическое урегулирование конфликта", — заявила представитель минобороны США.

В настоящее время в Ираке находятся около 3 тысяч военнослужащих США, однако они проходят в отчетности Пентагона как военные советники. Президент Барак Обама, для которого завершение войны в Ираке было основным предвыборным обещанием, неоднократно заявлял, что сухопутные войска в Ирак отправлены не будут. В настоящее время США и поддерживающая их коалиция ряда стран наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии и Ираке.