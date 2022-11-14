Пентагон направит Киеву самоходные ЗРК M1097 Avenger

Пентагон направит Киеву самоходные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) M1097 Avenger.

Пентагон направит Киеву самоходные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) M1097 Avenger.

Как передает Report , об этом сообщает The Drive.

По данным издания, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх указала, что ЗРК "предоставит Украине возможность защищать украинские войска и критическую инфраструктуру от беспилотных летательных аппаратов и вертолетов".

Avenger также смогут использовать для "точечной защиты" от крылатых ракет, добавила Сингх.

Система противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси автомобиля Humvee несет два контейнера, в каждом по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет M3P калибра 12,7 миллиметра. Также комплекс оснащен прицельной системой с лазерным дальномером, тепловизором и оптическим прицелом.

ЗРК получает данные о целях от радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel.

Avenger впервые был показан в 1990 году. Это произошло на авиасалоне в Фарнборо.