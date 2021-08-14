Пентагон готовится к эвакуации всего посольства США в Кабуле

Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава американского посольства из Кабула.

Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава американского посольства из Кабула.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Politico.

Американские дипломаты уже начали уничтожать все секретные документы, чтобы не допустить их попадания в руки боевиков.

По информации Politico, Центральное командование ВС США считает полную эвакуацию американского посольства "неизбежной". Сотрудникам дипмиссии уже поручили уничтожить все конфиденциальные материалы, электронику и любые крупные предметы. Также уничтожению подлежат любые документы с флагом США, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях".

По состоянию на июль в посольстве США работало около 4 тыс. человек, из которых порядка 1,4 тыс. - американцы. Издание писало, что Вашингтон планирует закрыть посольство в Кабуле к концу августа. Накануне, 13 августа, США приступили к переброске в Кабул дополнительных сил для защиты своего диппредставительства, в столицу Афганистана планируется отправить около 3 тыс. военных.