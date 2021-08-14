О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пентагон готовится к эвакуации всего посольства США в Кабуле

Пентагон готовится к эвакуации всего посольства США в Кабуле Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава американского посольства из Кабула.
Другие страны
14 августа 2021 г. 12:00
Пентагон готовится к эвакуации всего посольства США в Кабуле

Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава американского посольства из Кабула.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Politico.

Американские дипломаты уже начали уничтожать все секретные документы, чтобы не допустить их попадания в руки боевиков.

По информации Politico, Центральное командование ВС США считает полную эвакуацию американского посольства "неизбежной". Сотрудникам дипмиссии уже поручили уничтожить все конфиденциальные материалы, электронику и любые крупные предметы. Также уничтожению подлежат любые документы с флагом США, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях".

По состоянию на июль в посольстве США работало около 4 тыс. человек, из которых порядка 1,4 тыс. - американцы. Издание писало, что Вашингтон планирует закрыть посольство в Кабуле к концу августа. Накануне, 13 августа, США приступили к переброске в Кабул дополнительных сил для защиты своего диппредставительства, в столицу Афганистана планируется отправить около 3 тыс. военных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pentagon preparing to evacuate entire US Embassy in Kabul

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi