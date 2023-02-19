О нас

Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16

Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16 Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 01:56
Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки. "Сейчас мы хотим добиться передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано", - указала политик, которая по итогам промежуточных выборов в Конгресс США уступила пост спикера нижней палаты республиканцу Кевину Маккарти.

"Конечно, мы хотим поставить эти самолеты, мы хотим [передать] боевую авиацию. Решение еще не принято, но этому вопросу отдается первостепенное значение", - подчеркнула Пелоси. Конгрессвумен высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 "уже сейчас, потому что это займет некоторое время".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pelosi “F-16” qırıcılarının Ukraynaya təhvil verilməsinin tərəfdarıdır

Другие новости из категории

Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году
Премьер Сунак: Британия выделит Украине более £2,3 млрд в 2023 году
19 февраля 2023 г. 01:06
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС в 10 млрд евро
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС в 10 млрд евро
18 февраля 2023 г. 23:53
Официальный Киев ответил на заявление Лукашенко о возможности вступления Беларуси в войну
Официальный Киев ответил на заявление Лукашенко о возможности вступления Беларуси в войну
18 февраля 2023 г. 22:53
В Мюнхене сломался самолет вице-президента США
ВидеоВ Мюнхене сломался самолет вице-президента США
18 февраля 2023 г. 22:34
Нидерланды решили выслать из страны около десяти российских дипломатов
Нидерланды решили выслать из страны около десяти российских дипломатов
18 февраля 2023 г. 21:41
Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине и усилить санкции против РФ
Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине и усилить санкции против РФ
18 февраля 2023 г. 17:20
Премьер Ирака: Группировки ИГ на территории страны больше не существует
Премьер Ирака: Группировки ИГ на территории страны больше не существует
18 февраля 2023 г. 17:08
Япония созвала заседание совета нацбезопасности после запуска ракеты КНДР
Япония созвала заседание совета нацбезопасности после запуска ракеты КНДР
18 февраля 2023 г. 16:39
Председателем Африканского союза на ближайший год стали Коморские острова
Председателем Африканского союза на ближайший год стали Коморские острова
18 февраля 2023 г. 16:27
Столтенберг: С нетерпением жду вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг: С нетерпением жду вступления Швеции и Финляндии в НАТО
18 февраля 2023 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi