Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки. "Сейчас мы хотим добиться передачи F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано", - указала политик, которая по итогам промежуточных выборов в Конгресс США уступила пост спикера нижней палаты республиканцу Кевину Маккарти.

"Конечно, мы хотим поставить эти самолеты, мы хотим [передать] боевую авиацию. Решение еще не принято, но этому вопросу отдается первостепенное значение", - подчеркнула Пелоси. Конгрессвумен высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 "уже сейчас, потому что это займет некоторое время".