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    Партия премьера Нидерландов лидирует на выборах после подсчета 54% голосов

    Явка, по предварительным данным, составила 81%

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Праволиберальная нидерландская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, лидирует на парламентских выборах по результатам подсчета 54% голосов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, согласно предварительным результатам, партия премьера получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мест.

    Второе место с "Партией свободы" разделят "Христианско-демократический призыв" и партия "Демократы-66", отмечает нидерландское новостное агентство ANP. Первые данные exit polls показывали практически такие же результаты.

    Явка, по предварительным данным, составила 81%.

    Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

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