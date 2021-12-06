Парламент Молдовы одобрил повышение пенсионного возраста

В парламенте Молдовы одобрили повышение пенсионного возраста до 63 лет по требованию западных кредиторов.

В парламенте Молдовы одобрили повышение пенсионного возраста до 63 лет по требованию западных кредиторов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие поправки одобрены в окончательном чтении на заседании в понедельник.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 62 и 57 лет соответственно. "С 1 января 2022 года пенсионный возраст для мужчин наступает с 63 лет, с 1 июля 2028 выход женщины будут выходить на пенсию с 63 лет", - говорится в документе. Для женщин пенсионный возраст с будущего года будет постепенно увеличиваться.

Напомним, что власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, а женщины должны были достичь этого же уровня к июлю 2028 года.