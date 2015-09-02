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    ​Парламент Ливана перенес президентские выборы

    Парламент должен был выбрать президента Ливана 2 сентября

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Спикер ливанского парламента Набих Берри перенес очередное заседание по выборам президента страны на 30 сентября, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Решение о переносе было продиктовано нехваткой кворума.

    Как сообщалось ранее, парламент должен был выбрать президента 2 сентября после того, как более 20 раз на заседания парламента по выборам президента являлось меньше половины депутатов.

    Ливанский парламент на сегодняшний день разделен практически поровну на прозападный и просирийский блоки. Страна находится в политическом кризисе после завершения президентского срока бывшего главы государства Мишеля Сулеймана.

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