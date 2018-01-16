Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Парламент Греции одобрил новые меры жёсткой экономии на фоне проходящих в стране протестов.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, около 20 тыс. протестующих в Афинах и Салониках принимают участие в маршах недовольных экономической политикой властей страны.

Также сообщается о том, что некоторые митингующие в столице страны вступают в конфликты с полицейскими, бросая в них камни, а также распыляя содержимое газовых баллончиков.

По данным агентства, новый пакет экономических реформ, предполагающий, в частности, ужесточение условий для проведения забастовок, а также сокращение социальных выплат, был одобрен большинством голосов членов парламента — 154 против 141.

Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.