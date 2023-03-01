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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО Финский парламент проголосовал за принятие законопроекта о присоединении республики к НАТО.
Другие страны
1 марта 2023 г. 16:19
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Финский парламент проголосовал за принятие законопроекта о присоединении республики к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Для одобрения законопроекта о вступлении в Североатлантический альянса парламенту потребовалось простое большинство голосов. "За" проголосовали 184 депутата, "против" - 7 парламентариев. Для окончательной ратификации законопроекта необходимо его утверждение президентом республики Саули Ниинистё.

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Версия на английском языке Finnish parliament votes for NATO membership
Версия на азербайджанском языке Finlandiya parlamenti ölkənin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləyib

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