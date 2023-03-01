Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Финский парламент проголосовал за принятие законопроекта о присоединении республики к НАТО.

Финский парламент проголосовал за принятие законопроекта о присоединении республики к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Для одобрения законопроекта о вступлении в Североатлантический альянса парламенту потребовалось простое большинство голосов. "За" проголосовали 184 депутата, "против" - 7 парламентариев. Для окончательной ратификации законопроекта необходимо его утверждение президентом республики Саули Ниинистё.