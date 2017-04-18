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    Парламент Британии могут распустить 3 мая

    Лидер палаты общин: Можно ожидать роспуска парламента в ночь со 2 на 3 мая

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Парламент Великобритании может быть распущен в ночь со 2 на 3 мая.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

    "Можно ожидать роспуска парламента в ночь со 2 на 3 мая", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев относительно даты роспуска.

    Во вторник британский премьер Тереза Мэй объявила, что призовет парламент поддержать проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня. Согласно закону 2011 года, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов.

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