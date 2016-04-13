Парижский концертный зал Bataclan откроют спустя год после нападения

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Парижский концертный зал Bataclan, в котором во время нападения экстремистов в прошлом году погибло 89 человек, будет открыт в ноябре. О намеченных в нем первых после ремонта и завершения следствия выступлениях сообщила дирекция площадки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 16 ноября здесь состоится выступление британского музыканта Питера Доэрти.

В Париже и его пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года произошла серия терактов. У стадиона, где проходил матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы: три смертника привели в действие пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные вылазки были совершены на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. После этого экстремисты ворвались в расположенный в том же районе концертный зал Bataclan и захватили заложников. В результате атак тогда в общей сложности погибли 130 человек, еще около 350 пострадали.