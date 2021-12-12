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Папа Римский: Напряженность вокруг Украины должна быть разрешена мирным путем

Папа Римский: Напряженность вокруг Украины должна быть разрешена мирным путем Папа Римский Франциск молится за Украину и урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 18:23
Папа Римский: Напряженность вокруг Украины должна быть разрешена мирным путем

Папа Римский Франциск молится за Украину и урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом понтифик сказал в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Возношу молитвы за Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее возлюбленный народ и за разрешение напряженности посредством серьезного международного диалога, а не прибегая к оружию. Пусть это Рождество принесет мир на Украину", - сказал Франциск. Кроме того, понтифик выразил глубокое разочарование "последней статистикой" об объемах производства оружия в мире. "В этом году оружия сделали больше, чем в прошлом. Оружие - это не выход!" - провозгласил глава Римско-католической церкви.

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Версия на азербайджанском языке Papa: "Ukrayna ətrafında gərginlik sülh yolu ilə həll edilməlidir"

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