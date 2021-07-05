Папа Римский проведет в больнице после операции не менее пяти дней

Папа Римский Франциск, которому была проведена операция под общим наркозом на толстой кишке, останется в больнице не менее пяти дней.

Папа Римский Франциск, которому была проведена операция под общим наркозом на толстой кишке, останется в больнице не менее пяти дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) было сообщено в воскресенье. Минувшей ночью стало известно, что 84-летний Франциск перенес хирургическое вмешательство хорошо. Подробности о его состоянии здоровья, а также о деталях диагноза не сообщаются. Как указывают ватиканские источники, сам Папа Римский не хотел привлекать к данному факту много внимания. Он лежит в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.