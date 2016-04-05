Пан Ги Мун призвал обеспечить участие в Стамбульском саммите на самом высоком уровне

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Я хочу, чтобы на Саммите в Стамбуле государства были представлены на самом высоком уровне, чтобы лидеры взяли на себя ведущую роль в решении самых острых проблем XXI века. Чтобы все мы продемонстрировали готовность работать сообща". Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун на брифинге для представителей государств - членов ООН, посвященном ходу подготовки Всемирного гуманитарного саммита.

Саммит по гуманитарным вопросам пройдет в Стамбуле 23-24 мая. Пан Ги Мун сообщил, что в ходе Саммита запланированы заседания в форме сегмента высокого уровня лидеров и круглых столов. Встреча глав государств и правительств состоится в первый день саммита - 23 мая.

Он добавил, что в ходе Саммита будет проведено семь круглых столов. В этих сессиях смогут принять участие лидеры государств - членов ООН, гражданского сообщества и частного сектора. Они обсудят основные препятствия на пути к достижению Целей устойчивого развития в период до 2030 года.

Глава ООН рассказал, что в ближайшие дни эксперты государств - членов ООН обсудят основные направления деятельности и обменяются идеями о задачах участников предстоящих круглых столов. К 18 апреля будут подведены итоги этих обсуждений.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие на саммите.