Палата представителей США ужесточила контроль над оружием

Палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием.

Палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием.

Как передает Report со ссылкой на CNBC , в нижней палате конгресса инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата. Теперь документ отправится на подпись президенту США Джозефу Байдену.

Законопроект ужесточает проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение всем лицам, осужденным за домашнее насилие (прежде запрет действовал в отношении супругов и родителей жертв).

Кроме того, законопроект выделяет гранты штатам на поощрение принятия законов о красных флагах, которые позволяют полиции или родственникам и знакомым обращаться в суд с ходатайством об изъятии оружия, если человек считается опасным. Также выделяется финансирование программ школьной безопасности и психического здоровья молодежи.