Палата представителей США ужесточила контроль над оружием

Палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием.
Как передает Report со ссылкой на
Законопроект ужесточает проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение всем лицам, осужденным за домашнее насилие (прежде запрет действовал в отношении супругов и родителей жертв).
Кроме того, законопроект выделяет гранты штатам на поощрение принятия законов о красных флагах, которые позволяют полиции или родственникам и знакомым обращаться в суд с ходатайством об изъятии оружия, если человек считается опасным. Также выделяется финансирование программ школьной безопасности и психического здоровья молодежи.