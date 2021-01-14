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Трампу объявлен импичмент

Трампу объявлен импичмент Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу
Другие страны
14 января 2021 г. 01:33
Трампу объявлен импичмент

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, на данный момент за вынесение резолюции проголосовали 229 членов палаты, против — 194, голоса еще 10 конгрессменов подсчитываются.

В качестве основного обвинения, выдвинутого господину Трампу в документе, указывается «подстрекательство к восстанию», связанное с нападением сторонников президента на Капитолий 6 января. Резолюцию еще должен рассмотреть Сенат, после этого действующий глава Белого дома может быть отрешен от власти. Если обвинения против Дональда Трампа утвердят, он станет первым в истории США президентом, который дважды прошел процедуру импичмента.

01:23

Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, на рассмотрение конгрессменов вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу".

Документ требует объявить импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "тяжких преступлений и проступков".

После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако спикер верхней палаты Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что провести голосование по импичменту до истечения полномочий Трампа не удастся.

Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может позволить демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.

Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался от этого.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Trampın impiçmentinə səs verdi

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