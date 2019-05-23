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Пакистан испытал новую ракету с ядерным зарядом

Пакистан испытал новую ракету с ядерным зарядом

"Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Шахин-2" класса "земля-земля" с ядерной боеголовкой. 

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. 

Ракета способна поразить цель на расстоянии 1500 км. 

По словам генерала, "Шахин-2" может стать гарантом региональной стабильности, которая необходима Пакистану. 

Испытания прошли в Аравийском море. В связи с успешными испытаниями новой баллистической ракеты премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил инженеров и военных.

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