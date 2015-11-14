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    ​Ответственность за теракты в Париже взяло ИГИЛ

    Во время взрывов и стрельбы во французской столице погибли 140 человек

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Ответственность за теракты в Париже взяло «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом сообщает итальянский информационный телеканал Sky Tg24.

    Террористическая группировка назвала серию атак вендеттой за Сирию,

    По последним данным, во французской столице погибли 140 человек: 100 в захваченном и позже освобождённом концертном зале «Батаклан», 40 – во время взрывов и стрельбы в других местах.

    В Париже произошла серия терактов. Президент Франции Франсуа Олланд ввёл в стране режим чрезвычайного положения и распорядился закрыть границы.

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