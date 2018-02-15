Открывший стрельбу во Флориде подросток предстанет перед судом ceгодня

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам школы города Парклэнда штата Флорида, предстанет перед судом ceгодня. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили адвокаты.

По информации местных СМИ, правоохранительные структуры проводят обыск в доме, где проживал стрелок, и других местах, которые не раскрываются.

Установлено, что Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Полиция, изучавшая компьютерные сайты, которыми пользовался Круз, обнаружила большое количество фотографий различных образцов оружия, другие материалы, на основании которых, по их мнению, можно предположить, что Круз был склонен к насилию.

Бывшие соученики Круза считают, что поступок стрелка можно было предвидеть. Один из школьников сообщил телеканалу CNN, что Круз "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его".

Как сообщил журналистам местный шериф, 19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Как сообщают местные медики, пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии, угрожающем жизни. Состояние еще десяти раненых оценивается как не опасное для жизни.