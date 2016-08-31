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    Опрос: Клинтон и Трамп поставили рекорд по непопулярности в США

    В опросе приняли участие 1020 человек

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон поставили рекорд по непопулярности среди населения за всю историю проведения опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно опросу, 56 процентов опрошенных относятся отрицательно к Клинтон, к Трампу - 63%. Среди зарегистрированных избирателей цифры распределились следующим образом: 59% не лучшего мнения о Клинтон, 60% - о Трампе.

    В опросе, проведенном с 24 по 28 августа, приняли участие 1020 человек. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

    До этого высший рейтинг непопулярности был у Джорджа Буша перед президентскими выборами 1992 года, которые он впоследствии проиграл.

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