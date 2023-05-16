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ООН: В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей

ООН: В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 23 600 мирных жителей.
Другие страны
16 мая 2023 г. 02:57
ООН: В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 23 600 мирных жителей.

Как передает американское бюро Report, такие официальные данные привел Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности. Он добавил, что реальное число погибших, скорее всего, значительно выше.

Гриффитс отметил эскалацию боевых действий, включая ракетные удары, по обе стороны линии фронта, которая ведет к серьезнейшим гуманитарным последствиям. Многие районы вдоль линии фронта, а также вдоль границы Украины и с Россией, окружены, их жители отрезаны от водоснабжения, продовольственной и медицинской помощи.

"По сообщениям, только на прошлой неделе в Херсоне были повреждены жилые дома, школа, поликлиника и дом престарелых, в результате десятки мирных жителей нуждаются в убежище и медицинской помощи", - сказал Гриффитс.

"Ракетные удары в Одессе поразили склад гуманитарной помощи. Также пострадала мобильная клиника Красного Креста Украины в Николаеве. Гуманитарные грузы и жизненно важное медицинское оборудование были уничтожены", – добавил он.

Координатор чрезвычайной помощи напомнил сторонам, что, согласно международному гуманитарному праву, они обязаны делать все возможное для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Гриффитс подчеркнул, что гуманитарные работники в результате последних атак не пострадали, однако они постоянно подвергаются опасности, и доставка гуманитарной помощи в Украине затруднена. Но, несмотря на риски и трудности, ООН и ее партнеры продолжают оказывать поддержку населению. В первом квартале 2023 года помощь получили 3,6 миллиона человек.

Вместе с тем, он сообщил о препятствиях на пути доставки помощи во все районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под военным контролем Российской Федерации.

"Как я уже говорил, в соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны способствовать быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам и должны обеспечивать свободу передвижения персонала… Я призываю стороны активизировать усилия по содействию доставке помощи, чтобы мы могли помочь всем нуждающимся гражданским лицам", – сказал Гриффитс.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Ukraynada mülki itkilərin sayı son aylarda ən yüksək həddə çatıb”

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