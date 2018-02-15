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    ООН: В Афганистане в прошлом году погибло и ранено рекордное количество мирных жителей

    Почти 2,3 тысячи мирных жителей погибли или получили ранения при нападениях в Афганистане в 2017 году© Getty

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Почти 2,3 тысячи мирных жителей погибли или получили ранения при нападениях в Афганистане в 2017 году, что стало рекордным показателем за все время нынешнего конфликта в этой стране.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану.

    "В 2017 году зафиксировано самое высокое число жертв среди гражданского населения в результате атак смертников и других нападений за год в Афганистане", - говорится в отчете.

    В докладе указано, что за прошлый год жертвами атак в Афганистане стали 605 мирных жителей, и 1690 получили ранения. 20% этих людей погибли или были ранены в результате действий правительственных войск и сил поддерживающей Кабул международной коалиции.

    С 2009 года конфликт в Афганистане унес жизни более 28 тысяч мирных жителей, более 52 тысяч человек получили ранения.

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