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ООН: "Талибан" неспособен остановить распространение ИГИЛ

ООН: "Талибан" неспособен остановить распространение ИГИЛ Контакты с талибами с момента их прихода к власти в Афганистане проходят конструктивно и с пользой.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 02:14
ООН: Талибан неспособен остановить распространение ИГИЛ

Контакты с талибами с момента их прихода к власти в Афганистане проходят конструктивно и с пользой.

Как передает Report, об этом заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы поддерживаем контакты с талибами, они полезны и проходят конструктивно", - указала она.

При этом Лайонс указала, что, несмотря на готовность талибов сотрудничать с ООН, в Афганистане остается множество проблем: значительная часть населения нуждается в гуманитарной помощи, часто не соблюдаются права человека, особенно женщин. "В судебной системе женщин не осталось", - констатировала она.

"Другим негативным развитием событий является неспособность "Талибана" остановить распространение "Исламского государства", - сказала она, выделив, в частности, "ИГ-Хорасан" - ответвление ИГИЛ, действующего на афганской территории.

По словам Лайонс, число атак террористов в этом году значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, а боевики "ИГ-Хорасан" действуют на территории почти всех афганских провинций. При этом в ООН с обеспокоенностью отметили, что в борьбе с ИГИЛ, талибы используют внесудебные задержания и убийства тех, кого представители движения подозревают в связях с террористической группировкой.

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Версия на азербайджанском языке BMT: "Taliban" İŞİD-ə qarşı müqavimət göstərə bilməyəcək

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