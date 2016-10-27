ООН: около 400 человек погибли в Восточном Алеппо с конца сентября

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Около 400 человек погибли и почти 2 тысячи получили ранения менее, чем за месяц боевых действий в Восточном Алеппо, контролируемом боевиками.

Как передает Report, об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он сообщил, что бомбардировки Алеппо в этом месяце стали самыми интенсивными с начала конфликта в Сирии в 2011 году.

"Это привело к ужасающим гуманитарным последствиям. С тех пор как я в прошлый раз выступал с докладом в Совете менее месяца назад, в Восточном Алеппо погибли еще 400 человек и почти 2 тысячи получили ранения, слишком многие из них - дети", - сказал О'Брайен.

На прошлом заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, состоявшемся 29 сентября, он сообщил о 320 погибших и 765 раненых мирных жителях "в первые дни" военной операции в Алеппо, начавшейся 22 сентября.