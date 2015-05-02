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    ООН: Йемену грозит кризис из-за нехватки топлива

    В ООН считают, что эта блокада препятствует доставке гуманитарных грузов

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Острая нехватка топлива может парализовать жизнь в Йемене. С таким предупреждением выступила Организация Объединенных Наций, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам высокопоставленного чиновника ООН, существует опасность, что в течение нескольких дней жизнь в стране полностью остановится, не смогут функционировать система здравоохранения, телекоммуникационные системы, водоснабжение.

    Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией организовала блокаду Йемена, чтобы пресечь поставки оружия повстанцам-хуситам.

    В ООН считают, что эта блокада препятствует доставке гуманитарных грузов.

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