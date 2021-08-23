ООН эвакуировала из Афганистана в Казахстан еще 120 человек

ООН провела в воскресенье эвакуацию еще 120 своих сотрудников и представителей неправительственных организаций из Афганистана в Казахстан.

ООН провела в воскресенье эвакуацию еще 120 своих сотрудников и представителей неправительственных организаций из Афганистана в Казахстан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

«ООН в Афганистане 22 августа вывезла 120 человек из Кабула в Алма-Ату, это второй подобный авиарейс за последнюю неделю. В числе пассажиров - сотрудники ООН и члены нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане», - говорится в сообщении.

Объединенные Нации сосредоточены на обеспечении «безопасности тысяч своих сотрудников и партнеров» и работают над «доставкой критически важной гуманитарной и другой помощи миллионам нуждающихся афганцев», отметил Дюжаррик.

На прошлой неделе около ста сотрудников ООН улетели из Кабула в Алма-Ату, чтобы продолжать работу в удаленном режиме.