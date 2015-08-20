​ООН: более тысячи детей погибли и получили ранения в ходе конфликта в Йемене

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Более тысячи детей погибли или получили ранения в результате вооруженного конфликта в Йемене.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен.

По его словам, на сегодняшний день в помощи нуждается 80% населения арабской страны.

Докладывая в Совете Безопасности ООН об итогах своей поездки в Йемен на прошлой неделе, О’Брайен заявил, что стал свидетелем “невообразимых” страданий людей. “Я был потрясен тем, что увидел. Гражданское население несет тяжкое бремя этого конфликта. Из каждых пяти йеменцев четверо нуждаются в гуманитарной помощи и почти 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. Более 1 тыс. детей были убиты или ранены, а число молодых людей, привлекаемых для участия в боевых действиях, продолжает расти”, – сказал заместитель генсека.